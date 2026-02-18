Vi staccheremo la testa | minacce a Bonelli e ai suoi familiari bersagliati da messaggi d'odio

Il deputato Angelo Bonelli ha ricevuto minacce di morte che coinvolgono lui e la sua famiglia, probabilmente a causa delle sue posizioni politiche. Recentemente, messaggi intimidatori sono stati inviati via social network, con frasi violente come

Il deputato Angelo Bonelli ha denunciato in Aula le gravi minacce di morte ricevute in questi giorni, indirizzate a lui e alla sua famiglia: "Piantedosi dovrebbe riflettere: venire in Aula e puntare il dito contro Alleanza verdi e sinistra, affermando che saremmo complici della violenza, ci trasforma in bersagli politici".🔗 Leggi su Fanpage.it

"Vi spariamo in testa". Bonelli denuncia minacce di morte per l'omicidio QuentinIl deputato Bonelli ha denunciato di aver ricevuto minacce di morte legate all'omicidio di Quentin Deranque, un giovane ucciso a Lione, a causa delle sue posizioni politiche.

Daniele Dal Moro: “Messaggi ambigui da Signorini. Ma non ce l’ho con lui, è la punta dell’icerberg del sistema”Daniele Dal Moro rompe il silenzio e svela i retroscena dietro i messaggi ambigui di Signorini.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.