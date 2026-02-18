Vettovaglie in festa

È in programma sabato 21 febbraio, a partire dalle ore 16, un'iniziativa in piazza delle Vettovaglie a tema carnevalesco, rivolta a famiglie e bambini. L'evento è organizzato dal Comune di Pisa in collaborazione con Pisamo, Confcommercio e Comando di Tramontana. '' prevede animazione, truccabimbi e musica, per un pomeriggio in maschera che vedrà anche la distribuzione di frittelle e dolci tipici, con gli esercizi commerciali della piazza aderenti all'iniziativa che proporranno merende a tema carnevalesco. L'evento si inserisce nel calendario delle iniziative organizzate dal Comune di Pisa in occasione del periodo di carnevale, affiancandosi al programma 'Carnevale nei quartieri', organizzato in collaborazione con Pisamo e già realizzato nelle scorse settimane in diverse zone della città.