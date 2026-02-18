Veterani pratesi ok Raffica di successi

I veterani di Prato sono tornati a casa con molte medaglie, dopo aver vinto diversi titoli ai campionati toscani indoor senior. La competizione si è svolta sui campi del CT Etruria Prato, dove atleti locali hanno dominato le finali. Tra le vittorie più significative, spiccano i successi di tennisti che hanno affrontato avversari provenienti da tutta la Toscana. La presenza di tanti vincitori dimostra ancora una volta la forza del tennis pratese tra i veterani.

I campionati toscani indoor senior hanno confermato il ruolo centrale di Prato nel panorama veterani regionale, con le finali disputate sui campi del CT Etruria Prato e numerosi titoli rimasti nei circoli cittadini. Nell'Over 45 affermazione per Jacopo Gori del Ct Coiano, che ha superato Luca Moschini (Tennistica Montalese) con il punteggio di 1-6 6-3 10-5. Titolo Over 50 a Simone Allagosta del Tc Prato, bravo a imporsi su Gherardo Maccolini (Tennis San Marco Vecchio) per 5-7 6-3 10-5 al termine di una sfida combattuta. Si conferma nell'Over 55 Massimiliano Di Vita del Ct Etruria (nella foto a sinistra), che davanti al pubblico di casa ha regolato Alberto Rostagno (Fiesole) con un netto 6-1 6-3, portando un altro successo al circolo organizzatore.