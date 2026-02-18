Vertenza in Comune dipendente sotto pressione Modifiche contrattuali non chiarite

Una dipendente del Comune di Santa Maria Capua Vetere si trova sotto forte pressione a causa di modifiche contrattuali non spiegate. La Cisal Terziario di Caserta ha presentato un’istanza ufficiale per tutelare la lavoratrice, che si trova in una situazione di incertezza. La lavoratrice ha segnalato di aver ricevuto comunicazioni poco chiare riguardo ai cambiamenti nelle sue condizioni di lavoro. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i colleghi, mentre il Comune non ha ancora fornito chiarimenti ufficiali. La situazione resta complessa e in attesa di sviluppi.

La Cisal Terziario di Caserta è intervenuta formalmente a difesa di una lavoratrice del Comune di Santa Maria Capua Vetere, coinvolta in una complessa vicenda relativa alla gestione del suo rapporto di lavoro. La dipendente aveva ricevuto una contestazione disciplinare lo scorso 9 febbraio e, due giorni dopo, aveva presentato controdeduzioni respingendo integralmente gli addebiti e chiedendo di essere ascoltata con l’assistenza sindacale, come previsto dalla normativa vigente. Nonostante la richiesta e la tempestività della risposta, l’azienda non ha ancora convocato l’audizione, lasciando la procedura disciplinare in sospeso.🔗 Leggi su Casertanews.it Manovra, Cna: “Positive le modifiche a utilizzo crediti d’imposta e detassazione aumenti contrattuali”La CNA valuta positivamente le recenti modifiche apportate alla manovra, tra cui l’estensione al 2024 della detassazione sugli aumenti retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali e la rimozione delle restrizioni sull’utilizzo dei crediti d’imposta. Leggi anche: Comune chiude vertenza col Consorzio: 411mila euro da pagare in 8 anni Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cgil, Cisl e Uil sospendono lo stato di agitazione dei dipendenti del Comune di Due Carrare; Vicenda Yele, l'ex dipendente Maiuri scrive anche alla presidente Meloni. Vittima del sistema rifiuti in Campania; Dipendenti del Comune di Lentini senza stipendio, proclamato lo stato di agitazione; Contratto contestato e un licenziamento: la Filcam apre la vertenza all’Eurospin di Bosa. Vertenza in Comune, dipendente sotto pressione. Modifiche contrattuali non chiariteLa Cisal Terziario di Caserta è intervenuta formalmente a difesa di una lavoratrice del Comune di Santa Maria Capua Vetere, coinvolta in una complessa vicenda relativa alla gestione del suo rapporto d ... casertanews.it Settimo San Pietro, una mozione unitaria a sostegno della vertenza Bekaert SardegnaUna mozione di sostegno del Comune di Settimo San Pietro alla vertenza Bekaert Sardegna a tutela dei lavoratori dell'azienda metalmeccanica di Macchiareddu. Fra di loro figurano anche una decina di ... unionesarda.it Sul caso Bertolino il Comune di #Partinico stringe i tempi: “Non è una scelta ideologica, ma il rispetto delle regole” La vertenza tra il Gruppo Bertolino S.p.A. e il Comune di Partinico entra in una fase decisiva e politicamente delicata. Dopo oltre dieci anni di ac facebook