Verso Milan-Como Matri | Sarà curioso vedere con quali caratteristiche Allegri sostituirà Rabiot
Alessandro Matri ha commentato il prossimo impegno del Milan contro il Como, evidenziando che il motivo di questa partita è la sostituzione di Rabiot. L’ex attaccante ha detto di essere interessato a scoprire quale giocatore prenderà il suo posto in campo. Matri ha sottolineato che la scelta del nuovo centrocampista potrebbe influenzare molto la strategia della squadra. La sfida tra Milan e Como si avvicina e i tifosi sono curiosi di vedere le mosse di Allegri. La partita si gioca domenica alle 15.
"Sarà curioso vedere con quali caratteristiche Allegri sostituirà Rabiot: se cercherà di mettere uno con caratteristiche come quelle del francese come Loftus-Cheek oppure Jashari che quest’anno lo abbiamo visto poco per mettere un pochino più di palleggio e di qualità". Queste le parole di Alessandro Matri ai microfoni di 'DAZN'. L'ex attaccante di Milan e Juventus ha parlato del Milan di Massimiliano Allegri durante l'ultimo appuntamento col format '4-3-2-1'. In particolare, Matri si è chiesto su quale centrocampista rossonero ricadrà la scelta di Massimiliano Allegri per sostituire lo squalificato Adrien Rabiot. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Verso Milan-Como: le probabili formazioni delle due squadre
Verso Milan-Como: si rivede Jashari a centrocampo, in avanti la coppia Nkunku-Leao
VERSO MILAN-COMO: GIOCA NKUNKU CON LEAO Problema fisico per Ruben Loftus-Cheek che non potrà quindi partire titolare stasera contro il Como: al suo posto in attacco ci sarà Christopher Nkunku che farà coppia con Rafael Leao. Lo riferisce Sky. facebook