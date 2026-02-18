Verso il rinnovo dell’intesa con i Forestali

La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha incontrato il generale Fabrizio Parrulli a palazzo Donini per discutere del rinnovo dell’accordo con i Forestali. L’obiettivo è rinnovare la convenzione che regola l’impiego del comando regionale dei carabinieri forestali nelle attività di tutela ambientale e territoriale. Durante il confronto, si è ribadita la stretta collaborazione tra Regione e Arma dei Carabinieri per proteggere il patrimonio naturale e agricolo della regione.

La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha incontrato a palazzo Donini il generale di Corpo d'armata Fabrizio Parrulli, comandante del comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, in vista del rinnovo della convenzione che disciplina l'impiego del comando Regione carabinieri forestale Umbria nelle attività di competenza regionale, confermando la centralità della collaborazione tra Regione e Arma nella tutela del territorio, dell' ambiente e del patrimonio agroforestale. Nel corso del colloquio, svoltosi in un clima di piena collaborazione istituzionale - si legge in un comunicato della Regione - è stato richiamato il ruolo svolto dall'Arma nell'ambito della tutela del territorio e della salvaguardia ambientale e del patrimonio agroforestale.