Verona tragedia in allevamento | 40enne ucciso da un macchinario agricolo Indagini sulla sicurezza sul lavoro

Un uomo di 40 anni ha perso la vita a Tarmassia, in provincia di Verona, dopo essere stato travolto da un macchinario agricolo. L’incidente si è verificato questa mattina mentre lavorava nei campi, provocando gravi ferite. I soccorsi sono intervenuti subito, ma non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. Le forze dell’ordine stanno ora facendo luce sulle cause dell’incidente e sulle eventuali mancanze di sicurezza nel luogo di lavoro. La comunità locale si stringe attorno ai familiari della vittima.

Tragedia in un allevamento del Veronese: un uomo di 40 anni ucciso da un macchinario. Un incidente sul lavoro ha causato la morte di un uomo di 40 anni in un allevamento a Tarmassia, in provincia di Verona. L'uomo è rimasto intrappolato in un macchinario agricolo intorno a mezzogiorno di oggi, 18 febbraio 2026. Nonostante l'immediato intervento dei soccorsi, le ferite riportate sono state fatali. Dinamica dell'incidente e soccorsi. L'allarme è giunto al 118 poco prima di mezzogiorno. Sul posto sono immediatamente intervenuti un'ambulanza e l'elicottero del servizio di emergenza medica. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare l'uomo, ma le lesioni erano troppo gravi.