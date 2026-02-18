Verona annullato il concorso del figlio del rettore | il caso esploso col Fatto fa saltare la cattedra

L’Università di Verona ha deciso di annullare il concorso per la cattedra di Riccardo Nocini, figlio del rettore, dopo che il Fatto Quotidiano ha svelato irregolarità nella procedura. La decisione arriva in seguito alle polemiche scoppiate sui social e alle proteste di alcuni docenti. La vicenda ha sollevato dubbi sulla trasparenza delle selezioni universitarie e ha portato alla sospensione temporanea del procedimento. La facoltà ha aperto un’indagine interna per chiarire i fatti e verificare eventuali irregolarità.

L' Università di Verona ha annullato il bando di concorso e la nomina a professore ordinario di Riccardo Nocini. La messa in ruolo prevista per il primo marzo è stata bloccata dopo "lunghe e necessarie attività di verifica" avviate dalla rettrice Chiara Leardini e formalizzate il 12 gennaio con l'apertura del procedimento di annullamento d'ufficio. La decisione arriva al termine di una vicenda esplosa pubblicamente il 6 dicembre, quando Il Fatto Quotidiano ha raccontato il concorso vinto a 33 anni dal figlio dell'allora rettore Pier Francesco Nocin i: unico candidato, 242 pubblicazioni in sette anni, una carriera fulminea e un bando uscito tre giorni dopo la fine del mandato del padre.