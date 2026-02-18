Verona annullato concorso vinto dal figlio dell’ex rettore | Con modifica al bando era diventato unico candidato

L'università di Verona ha annullato il concorso vinto dal figlio dell'ex rettore, Riccardo Nocini, dopo aver modificato il bando. La modifica ha eliminato tutti gli altri candidati, rendendo Nocini l’unico partecipante e il vincitore della cattedra di Otorinolaringoiatria. La decisione ha suscitato polemiche tra i concorrenti e alcuni docenti, che hanno denunciato un'alterazione delle regole. L’ateneo ha giustificato la scelta con la necessità di garantire trasparenza, ma il caso continua a far discutere. La vicenda resta sotto osservazione.