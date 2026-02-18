Vento e cantieri E mezza città si paralizza

Il forte vento ha causato disagi in città, rallentando il traffico e bloccando alcuni semafori. I lavori in corso nei cantieri hanno aggravato la situazione, rendendo difficile muoversi in alcune zone. La combinazione di questi fattori ha portato a un caos nelle strade, con lunghe code e mezzi fermi. Un esempio concreto si è verificato in via Roma, dove il vento ha fatto cadere alcuni cartelli stradali, creando ulteriori ostacoli.

Mezza città in tilt. Un po' per colpa dei semafori, un po' a causa dei cantieri, un po' per merito del vento. Nella Bologna che cambia per fare spazio al tram, basta una giornata con qualche folata in più (e alcuni pannelli volati via) per mandare in crisi il traffico e ritrovarsi un'ora in coda con la propria auto. Lo denuncia Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega a Palazzo d'Accursio: "Traffico completamente bloccato sul ponte di Galliera, via Matteotti (foto) e via Carracci perché con il vento sono cadute a terra strutture dei cantieri. Basta un intoppo minimo per mandare in tilt Bologna.