Vento di tempesta | scatta l' allerta gialla nelle Marche Le zone più colpite

Il vento forte ha provocato l’allerta gialla nelle Marche, causando danni a diverse zone. Le raffiche hanno abbattuto alberi e danneggiato alcune strutture, soprattutto nelle aree costiere e nelle zone collinari. La perturbazione si è abbattuta improvvisamente, portando pioggia intensa e raffiche di vento che stanno creando disagi alla circolazione. Le autorità monitorano attentamente la situazione per prevenire ulteriori problemi. Le squadre di intervento sono già in azione nelle zone più colpite.

Ancona, 18 febbraio 2026 – Dopo una breve tregua con sole e temperature quasi primaverili, torna il maltempo sulle Marche. La Protezione civile regionale ha emesso un avviso di allerta gialla valido per l'intera giornata di domani, giovedì 19 febbraio. A preoccupare non sono tanto le precipitazioni, quanto il vento, che soffierà con intensità notevole su tutto il territorio regionale, raggiungendo picchi di "tempesta" sulle vette appenniniche. Ancora allerta in tutta l'Emilia-Romagna: in quali zone è arancione Raffiche di tempesta in montagna e burrasca sulla costa. Il bollettino prevede intensi flussi sud-occidentali (LibeccioGarbino) che interesseranno in particolare l'entroterra.