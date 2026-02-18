Veneto | crescita economica a 0,5% nel 2025 ma calo demografico e esportazioni in rallentamento preoccupano
Il Veneto prevede una crescita economica dello 0,5% nel 2025, ma affronta anche un calo demografico e un rallentamento delle esportazioni. La regione ha registrato un aumento dell’occupazione e una maggiore raccolta differenziata, ma i numeri delle esportazioni mostrano segnali di rallentamento nei principali mercati europei.
Veneto, tra Crescita Economica e l’Ombra Demografica: un Bilancio Complesso per il 2025. Il Veneto chiude il 2025 con una crescita del PIL dello 0,5%, raggiungendo livelli record per occupazione e raccolta differenziata. Tuttavia, un calo demografico preoccupante e un rallentamento delle esportazioni emergono come sfide cruciali per il futuro della regione, delineando un quadro economico complesso e sfaccettato. L’analisi proviene dal Bollettino Socio-Economico Inverno 2026 dell’Ufficio di Statistica della Regione. Un’Economia Resiliente, ma con Ostacoli all’Orizzonte. L’economia veneta dimostra una tenacia significativa, mantenendo una traiettoria positiva nonostante le incertezze globali.🔗 Leggi su Ameve.eu
Veneto: cresce il PIL nel biennio 2025-2026, ma pesa il calo demograficoL’Ufficio di Statistica della Regione Veneto ha annunciato che il PIL della regione cresce nel biennio 2025-2026, ma il calo della popolazione continua a rappresentare una sfida.
Mercato del lavoro in Veneto, saldo positivo nel 2025 ma in calo. A Verona 5 mila posti in menoNel 2025, il mercato del lavoro in Veneto ha registrato un saldo positivo, con 14.
