Venerdì il vento la farà da padrone scatta l' allerta arancione per diverse aree | Raffiche fino a 90 chilometri orari
Venerdì, il forte vento ha causato l’attivazione dell’allerta arancione in diverse zone della Romagna, con raffiche che potrebbero raggiungere i 90 chilometri orari. La perturbazione porta con sé venti intensi e piogge abbondanti, che interesseranno in particolare le aree interne della regione. Alcune case sono state già segnalate con tegole volate via e alberi caduti lungo le strade principali.
Nuova ondata di maltempo in arrivo sulla Romagna. Venerdì sarà una giornata condizionata dalla pioggia, ma soprattutto dal vento, con raffiche attese sull'entroterra. Per questo motivo la Protezione civile regionale ha diramato un'allerta arancione. “Sono previsti venti meridionali di burrasca forte (tra 75 e 88 chilometri orari) con rinforzi o raffiche di intensità superiore sull’intera fascia appenninica”. Sono attesi anche “venti di burrasca moderata (tra 62 e 74 chilometri orari) dai quadranti meridionali con rinforzi o raffiche anche di intensità superiore sono previsti invece sulla pianura centro-orientale e sulla costa”.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Raffiche di vento, attese punte oltre gli 80 km/h: scatta l'allerta arancione per il crinale
Maltempo nel Palermitano: crollo del pontile a Termini Imerese e collegamenti per Ustica sospesi, allerta vento fino a venerdì - Alberi caduti in tutto il capoluogoL'ondata di maltempo che sta colpendo Palermo e la sua provincia continua a causare danni e pesanti disagi. Questa mattina, a Termini Imerese, la forza delle mareggiate e le violente raffiche di vento ... lasicilia.it
REGIONE TOSCANA * :«IL MALTEMPO CON CODICE GIALLO PER PIOGGIA E VENTO»Una perturbazione proveniente da ovest interesserà la Toscana tra la notte di giovedì 5 e venerdì 6 febbraio, portando pioggia e vento. agenziagiornalisticaopinione.it
La Protezione Civile regionale ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse valido dalle 8 di venerdì 14 febbraio: attenzione a vento, piogge e rischio idrogeologico facebook
Forti raffiche di vento tra giovedì e venerdì in Sicilia, con possibili punte over 110/120 Km/h. Mare molto agitato nel Tirreno, con possibili mareggiate nelle zone della Sicilia esposte. x.com