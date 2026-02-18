Venerdì il vento la farà da padrone scatta l' allerta arancione per diverse aree | Raffiche fino a 90 chilometri orari

Venerdì, il forte vento ha causato l’attivazione dell’allerta arancione in diverse zone della Romagna, con raffiche che potrebbero raggiungere i 90 chilometri orari. La perturbazione porta con sé venti intensi e piogge abbondanti, che interesseranno in particolare le aree interne della regione. Alcune case sono state già segnalate con tegole volate via e alberi caduti lungo le strade principali.

Nuova ondata di maltempo in arrivo sulla Romagna. Venerdì sarà una giornata condizionata dalla pioggia, ma soprattutto dal vento, con raffiche attese sull'entroterra. Per questo motivo la Protezione civile regionale ha diramato un'allerta arancione. “Sono previsti venti meridionali di burrasca forte (tra 75 e 88 chilometri orari) con rinforzi o raffiche di intensità superiore sull’intera fascia appenninica”. Sono attesi anche “venti di burrasca moderata (tra 62 e 74 chilometri orari) dai quadranti meridionali con rinforzi o raffiche anche di intensità superiore sono previsti invece sulla pianura centro-orientale e sulla costa”.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Raffiche di vento, attese punte oltre gli 80 km/h: scatta l'allerta arancione per il crinaleQuesta mattina, le previsioni parlano di raffiche di vento che superano gli 80 kmh sulla Romagna.

