Vasseur | I veri valori in pista si vedranno solo a stagione inoltrata

Vasseur ha dichiarato che i veri valori in pista si vedranno solo a stagione inoltrata. La prima giornata di test in Bahrain ha mostrato come la Ferrari stia lavorando per perfezionare le soluzioni tecniche, concentrandosi sulla stabilità e l’affidabilità delle monoposto. Durante le prove, i piloti hanno effettuato numerosi giri per raccogliere dati utili, senza spingere al massimo. La squadra italiana vuole valutare attentamente le nuove componenti prima di puntare a risultati concreti in campionato. I prossimi test sveleranno se gli sforzi porteranno i loro frutti.

La prima giornata del test pre-stagionale in Bahrain ha messo in evidenza il lavoro di sviluppo della Ferrari, orientato all'adozione di soluzioni in linea con il nuovo regolamento e all'affinamento della vettura. Charles Leclerc ha chiuso la sessione mattutina con il terzo tempo, migliorando il rendimento tra i piloti in pista e offrendo indicazioni utili per i prossimi aggiornamenti. Il team prosegue con una valutazione mirata di setup e componenti, mantenendo la concentrazione sulle prestazioni e sull'affidabilità. Il programma odierno ha privilegiato l'esame di soluzioni aerodinamiche e la messa a punto del pacchetto propulsivo.

