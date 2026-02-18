Varese – Una denuncia in questura per lo striscione ProPal rubato a Varese –

A Varese, un cittadino ha denunciato in questura il furto dello striscione pro-Palestina, che era esposto in città. La scomparsa del grande cartello, realizzato con lettere colorate, ha attirato l’attenzione di molti passanti e generato preoccupazione tra le persone che sostengono la causa. Gli investigatori stanno già indagando per trovare i responsabili e capire cosa abbia portato a questo gesto.

Varese, Scomparso lo Striscione Pro-Palestina: Denuncia e Preoccupazione per un Clima di Crescente Tensione. Varese è stata teatro di un atto di vandalismo che ha colpito il comitato varesino per la Palestina: lo striscione esposto in via Sacco, con la scritta “Restiamo umani” e la bandiera palestinese, è stato rimosso intenzionalmente. L’episodio ha spinto gli attivisti a denunciare l’accaduto alle autorità e solleva interrogativi sulla libertà di espressione e sulla crescente polarizzazione del dibattito pubblico. Un Gesto Vile e una Denuncia alla Questura. Il comitato varesino per la Palestina ha sporto denuncia alla Questura di Varese contro ignoti dopo aver accertato che lo striscione non era stato danneggiato da agenti atmosferici, ma sottratto volontariamente.🔗 Leggi su Ameve.eu Varese – Focus sul diabete a Radio Missione Francescana – – Varese NewsVarese si prepara a combattere il diabete con un evento organizzato da Radio Missione Francescana. Varese – A Varese Corsi oltre 2500 iscritti in tre settimaneA Varese Corsi, in tre settimane, hanno già superato i 2500 iscritti. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Una denuncia in questura per lo striscione ProPal rubato a Varese; Telecamera nel bagno delle donne, il Centre Pompidou di Parigi sporge denuncia; Carcere, convegno Cgil Lombardia, Milano, Varese e Monza Brianza: I diritti non si arrestano; Quando il locale chiudeva, la bisca clandestina di poker iniziava (e qualcuno si giocava il reddito di cittadinanza). Varese: tornei di poker in sala da gioco clandestina, denunciato gestoreLe Fiamme gialle di Varese hanno individuato una bisca clandestina in cui venivano praticati tornei di poker illegale. Venti i soggetti individuati, denunciato il gestore della sala. gioconews.it Cinquantenne a processo a Varese per adescamento di minoreL’uomo accusato di aver allungato le mani ad una ragazzina di neppure 14 anni opti nella sua auto: ha chiesto il rito abbreviato ... varesenews.it Nella sconfitta 3-1 casalinga del Varese contro il Ligorna ci sono tanti biancorossi che non brillano. Agnelli, Berbenni e Palesi oggi non convincono LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2026/02/voti-varese-ligorna/2488837/utm_term=Autofeed&utm_mediu facebook