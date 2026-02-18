Vanina torna su Canale 5 con la seconda stagione

Vanina Guarrasi, interpretata da Giusy Buscemi, torna su Canale 5 con la seconda stagione. La serie riprende le avventure della vice questore di Catania, protagonista di una storia coinvolgente che ha catturato l’attenzione del pubblico. Questa volta, Vanina si troverà ad affrontare nuovi casi complessi, tra indagini e tensioni in città. La fiction ha riscosso successo grazie alla bravura dell’attrice e alla trama appassionante. La prima puntata andrà in onda tra pochi giorni, lasciando i fan in attesa.

Su Canale 5 stanno per tornare i casi della vice Questore di Catania, Vanina Guarrasi, interpretata da Giusy Buscemi. La seconda stagione di Vanina – Un Vicequestore a Catania arriva a due anni di distanza dalla prima e sarà la prossima serie Mediaset in onda. Dopo il successo di A Testa Alta (ha chiuso con il 28.2% di share) e la meno riuscita Colpa dei Sensi, terminata ieri sera con appena il 13.8% di share, questa sera si chiuderà Una Nuova Vita ma il mercoledì di Canale 5 continuerà ad essere appannaggio della fiction. Dopo Sanremo, spazio a Vanina 2 che, salvo variazioni, è programmata dal 4 marzo.