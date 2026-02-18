Vandali in azione nella notte in una scuola | rotti banchi e armadietti

Nella notte, alcuni vandali hanno danneggiato la scuola “Moscati” nel quartiere Rione Ferrovia, rompendo banchi e armadietti. La scuola ha subito danni evidenti, con mobili sparsi e vetri rotti che riempiono i corridoi. Nessuno ha visto gli autori dell’atto, ma i danni sono visibili già al mattino. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili.

Tempo di lettura: < 1 minuto Vandali in azione questa notte al Rione Ferrovia al plesso "Moscati" dove è ubicata la scuola Primaria. Preso di mira soprattutto il secondo piano della struttura dove sono stati rotti banchi e armadietti. Molto amareggiata per quanto successo la reggente Annamaria Morante che ha denunciato l'episodio ai Carabinieri. Da quantificare i danni e se è stato asportato qualcosa all'interno della scuola.