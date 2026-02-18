Valtur organizza le Final Four di Under 17 Eccellenza al PalaPentassuglia

Valtur ha scelto il PalaPentassuglia di Brindisi per ospitare le Final Four di Under 17 Eccellenza, portando così la competizione in una delle arene più grandi della città. La manifestazione si svolgerà giovedì 19 e venerdì 20 febbraio 2026, attirando appassionati e giovani atleti da tutta la regione. Durante l'evento, le squadre si sfideranno per conquistare il titolo regionale e ottenere un pass per le fasi nazionali, con le prime tre classificate che avanzeranno alla fase successiva.

Dopo aver vinto il girone preliminare, con il record di 18 vittorie su 18 incontri. Giovedì 19 e venerdì 20 febbraio in palio il titolo regionale e la qualificazione alle fasi nazionali La Valtur Brindisi organizzerà l'evento, dopo aver vinto il girone preliminare di qualificazione, con il record di 18 vittorie su 18 incontri. Un ruolino di marcia da imbattuta che ha visto protagonista la squadra biancoazzurra guidata da Gianluca Quarta avvalendosi della collaborazione degli assistenti Gigi Marra e Matteo Cairo, del preparatore fisico Riccardo Guadalupi, del dirigente Augusto Perugino e del mental coaching Paolo De Marco.🔗 Leggi su Brindisireport.it Valtur Brindisi sempre in controllo: anche Roseto soccombe al PalaPentassugliaValtur Brindisi ha dominato contro Roseto, che ha perso al PalaPentassuglia a causa di un avversario più forte. Valtur Brindisi perfetta in casa: anche Avellino cade (83-67) al PalaPentassugliaValtur Brindisi conferma la sua solidità al PalaPentassuglia, vincendo anche contro Avellino con il punteggio di 83-67. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. La Valtur Brindisi lotta ma arriva stanca allo sprint finale: Avellino piazza il colpo (72-77)Riprendiamola. Così recitava lo striscione della tifoseria organizzata all'ingresso in campo della New Basket Brindisi, targata Valtur, nel primo match di serie A2 contro Avellino in un ... quotidianodipuglia.it FINAL FOUR COPPA ITALIA La Federazione Italiana Pallavolo ha reso noto la sede della Final Four di Coppa Italia di Serie B in programma nei giorni 3-4 Aprile. Sarà RAVENNA ad ospitare l’evento!!! L’organizzazione è stata affidata a Olimpia Te facebook FINAL FOUR COPPA ITALIA SERIE B Serie B Maschile, Serie B1 Femminile, Serie B2 Femminile. 2-4 aprile 2026 Ravenna LE SQUADRE QUALIFICATE: federvolley.it/node/132691 x.com