Vallefoglia vince al tiebreak la semifinale d' andata di Challenge Cup

Vallefoglia ha conquistato la semifinale d’andata di Challenge Cup battendo al tiebreak una squadra avversaria determinata. La vittoria si è decisa dopo cinque set, grazie a un servizio decisivo dell’opposta. La squadra ha mostrato grande concentrazione e spirito di squadra, resistendo a un avvio difficile. La vittoria in trasferta dà fiducia alle ragazze di coach Tardioli in vista della sfida di ritorno. La partita si è giocata davanti a un pubblico caldo e appassionato.

Una delle notizie più significative nel panorama del volley femminile italiano si riferisce all'importante conquista della Vallefoglia, che si avvicina a disputare la sua prima finale europea nella storia. Il raggiungimento delle semifinali di Challenge Cup rappresenta un traguardo di grande rilievo per il club, in un contesto internazionale che premia l'impegno e il talento delle atlete. La sfida di andata, svoltasi in Ungheria, ha visto le ragazze della Megabox Vallefoglia ottenere una vittoria combattuta, conquistando tre set contro due sul campo del KHG Kaposvári RNC. Questa vittoria assume un valore ancora maggiore considerando che la squadra italiana ha concluso il primo match in vantaggio di due set, mancandone però la chiusura al terzo set, che si è rivelato decisamente combattuto. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Vallefoglia vince al tiebreak la semifinale d'andata di Challenge Cup Volley femminile, Vallefoglia mostra i muscoli al tie-break e vince in Ungheria. La finale di Challenge Cup è vicinaVallefoglia ha vinto in rimonta contro il KHG Kaposvari NRC, portando a casa una vittoria combattuta al tie-break. Volley femminile, Vallefoglia si sbarazza del Gran Canaria e vola in semifinale di Challenge CupVallefoglia vola in semifinale di Challenge Cup. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Pallavolo A1F – Vallefoglia vince al quinto, Monviso raggiunge Macerata e la supera per quoziente set; Volley femminile, la Igor vince al tie break contro Milano; Volley femminile: Conegliano, Scandicci e Milano blindano le posizioni in Serie A1. Perugia retrocessa, che lotta salvezza!; Savino Del Bene Volley: Tredicesima vittoria 3-0 in campionato. Battuta Vallefoglia a domicilio. Volley femminile, Vallefoglia mostra i muscoli al tie-break e vince in Ungheria. La finale di Challenge Cup è vicinaVallefoglia ha sconfitto il KHG Kaposvari NRC per 3-2 (25-22; 25-20; 23-25; 18-25; 15-11) nella semifinale d'andata della Challenge Cup di volley ... oasport.it Pallavolo A1F – Vallefoglia vince al quinto, Monviso raggiunge Macerata e la supera per quoziente setVittoria di peso anche per la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, che supera al tie-break la Wash4green Monviso Volley. Punto prezioso per le pinelle, che agganciano Macerata ma agguantano il dodi ... ivolleymagazine.it CEV Challenge Cup | Comunicato Allianz Milano al Cloud Per il ritorno con il Norwid che vale la semifinale Leggi il comunicato sul sito powervolleymilano.it/news/2025/chal… #AllianzMilano #PowervolleyMilano #CEVChallengeCupM x.com https://www.ilnautilus.it/sport/regate/2026-02-12/sail-black-sea-challenge-cup-festival-una-nuova-regata-internazionale-nel-mar-nero_181223/ facebook