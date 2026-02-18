Valditara incontra al Ministero una vittima di tentato femminicidio | avviata collaborazione per portare la testimonianza nelle scuole

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha ricevuto al Ministero Filomena Di Gennaro, una donna vittima di tentato femminicidio, testimone attiva nei progetti di educazione e contrasto alla violenza di genere. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Progetto per sostenere il Sì al referendum nelle scuole, Valditara sotto attacco: “Ministero non c’entra”Un progetto promosso dall'Unione delle Camere Penali di Catanzaro prevede incontri nelle scuole superiori sulla Giustizia, con l'obiettivo di sostenere il Sì al referendum del 22-23 marzo sulla separazione delle carriere.

Leggi anche: Martina Voce, vittima di tentato femminicidio a Oslo: al via processo contro l’ex. «Non mi interessano poi così tanto le cicatrici fisiche, ma sto ancora lavorando su quelle mentali»

Piattaforma welfare per personale scolastico: sconti fino al 30% su beni e servizi, Valditara: Obiettivo migliorare qualità della vita di chi opera nella scuolaIl Ministero dell'Istruzione e del Merito ha attivato una piattaforma digitale welfare dedicata al personale scolastico e ai dipendenti ministeriali. orizzontescuola.it

Valditara: Welfare per il personale scolastico. Nasce la piattaforma per beni e serviziÈ attiva la nuova piattaforma digitale dedicata al personale scolastico e ai dipendenti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che ... iltempo.it

L’assessore Eulalia Micheli ha incontrato a Roma il ministro Giuseppe Valditara per definire il potenziamento del sistema formativo regionale. facebook