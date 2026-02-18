Valditara incontra al Ministero una vittima di tentato femminicidio | avviata collaborazione per portare la testimonianza nelle scuole
Il ministro Giuseppe Valditara ha incontrato al Ministero Filomena Di Gennaro, vittima di un tentato femminicidio, per ascoltare la sua testimonianza. La donna ha deciso di condividere la sua esperienza per sensibilizzare studenti e insegnanti contro la violenza di genere. Durante l’incontro, hanno discusso di come inserire la sua storia nelle attività scolastiche. La collaborazione mira a rafforzare i percorsi educativi contro il femminicidio, coinvolgendo le scuole in un'azione concreta di prevenzione. La testimonianza di Di Gennaro sarà presentata nelle prossime settimane.
