Valanga in Val di Rhêmes oltre 200 persone evacuate in elicottero Il sindaco | Operazioni complesse

Una valanga ha investito una strada regionale in Val di Rhêmes, causando l'evacuazione di oltre 200 persone tramite elicottero. Il sindaco della zona descrive le operazioni come molto complesse, sottolineando le difficoltà logistiche incontrate. Durante le operazioni di salvataggio, gli elicotteri hanno sorvolato le case e le strutture della valle, trasportando i residenti in sicurezza verso zone più protette. È stata una notte di interventi rapidi e coordinati per mettere in salvo chi si trovava a valle.

Una valanga è caduta su una strada regionale in val di Rhêmes (Valle d'Aosta) e ha reso necessaria l'evacuazione a valle in elicottero di oltre 200 persone. Il sindaco di Rhêmes-Notre-Dame: "Operazioni complesse". Chiusa la regionale 24.