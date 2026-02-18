Usa | polizia ' 8 dei 9 sciatori colpiti dalla valanga in California sono morti'

La polizia ha annunciato che otto dei nove sciatori coinvolti nella valanga in California sono stati trovati senza vita. La slavina si è abbattuta sulle piste di una località sciistica, sorprendendo i visitatori durante un weekend affollato. I corpi sono stati recuperati tra le macerie, mentre le squadre di soccorso continuano le ricerche dell’ultimo disperso. Le autorità temono che le condizioni meteo avverse possano rallentare le operazioni di salvataggio. La tragedia ha attirato l’attenzione di molti appassionati di sport invernali.

Washington, 18 feb. (AdnkronosAfp) - Otto dei nove sciatori dispersi in una valanga in California sono stati ritrovati morti, mentre l'ultimo è ancora ricercato. Lo ha riferito la polizia locale. Sei sciatori di un gruppo di 15 erano stati soccorsi ieri nel mezzo di una tempesta di neve. Ma nonostante gli sforzi di ricerca in condizioni estremamente difficili, “otto degli altri nove sciatori sono stati ritrovati morti”, ha spiegato Shannan Moon, sceriffo della contea di Nevada, durante una conferenza stampa. “Stiamo ancora cercando uno dei membri del gruppo”, l'ultimo disperso, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

