Usa-Iran diplomazia sotto pressione | tra linee rosse sanzioni e partite sul petrolio

Gli Stati Uniti e l’Iran continuano a negoziare, ma le tensioni aumentano a ogni passo. La causa è il confronto sulle sanzioni e il controllo delle risorse petrolifere, che ostacolano un accordo stabile. Ieri le delegazioni si sono incontrate a Ginevra, sotto l’occhio vigile dell’Oman, che ha mediato i colloqui. Entrambe le parti mostrano segnali di apertura, ma le linee rosse restano ben visibili. La diplomazia procede con attenzione, mentre le parti cercano uno spiraglio per risolvere le loro differenze.

Procede con cautela il processo diplomatico tra Stati Uniti e Iran. Ieri le parti si sono incontrate a Ginevra per un nuovo round di colloqui, mediato dall’Oman. “Alla fine siamo riusciti a raggiungere un ampio accordo su una serie di principi guida, sulla base dei quali procederemo e inizieremo a lavorare sul testo di un potenziale accordo”, ha affermato il ministro degli Esteri di Teheran, Abbas Araghghci, per poi aggiungere: “È stato deciso che entrambe le parti lavoreranno alle bozze di un potenziale accordo e, dopo lo scambio dei testi, si deciderà la tempistica del prossimo round di colloqui”. 🔗 Leggi su Panorama.it

Usa, l'allerta: «Gli americani in Iran lascino subito il Paese». E annunciano nuove sanzioni sul petrolioGli Stati Uniti hanno lanciato un nuovo appello agli americani presenti in Iran: devono lasciare subito il Paese o, almeno, mantenere un atteggiamento discreto.

Iran-USA: Dialogo sul nucleare tra minacce e aperture, la diplomazia a un bivio.Il negoziato tra Iran e Stati Uniti sul nucleare si complica a causa delle forti tensioni e delle aperture recenti, mentre le discussioni a Ginevra proseguono con segnali contrastanti.

