Usa incendi fuori controllo in Oklahoma | abitanti evacuati

Due vasti incendi in Oklahoma, causati da condizioni di siccità e vento forte, stanno mettendo in fuga gli abitanti della zona. Nelle aree di Beaver e Hooker, le fiamme si stanno diffondendo rapidamente, costringendo molte persone a lasciare le loro case. Il primo incendio, che si estende per circa 60 chilometri quadrati, si trova vicino a Beaver, mentre un secondo rogo, vicino a Hooker, si sta espandendo senza una stima precisa dell’estensione.

Due grandi incendi stanno bruciando nel Panhandle dell'Oklahoma: il più esteso si trova vicino a Beaver e copre circa 60 chilometri quadrati, mentre un secondo incendio, nei pressi di Hooker, ha un'estensione attualmente non determinata. Entrambi gli incendi sono fuori controllo e vengono spinti verso nord, in direzione del Kansas, da raffiche di vento fino a 105 chilometri orari. Le autorità forestali dell'Oklahoma hanno diramato diverse allerte, provocando evacuazioni e la chiusura di autostrade nella parte occidentale dello Stato.