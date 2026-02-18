Usa esplode chiesa nello Stato di New York | cinque feriti

Martedì 17 febbraio, un’esplosione ha distrutto la chiesa Abundant Life a Boonville, nello Stato di New York, causando cinque feriti tra cui il pastore e alcuni vigili del fuoco. La deflagrazione si è verificata dopo che i soccorritori sono intervenuti per un odore sospetto di gas all’interno dell’edificio. Un testimone ha raccontato di aver sentito un forte boato e visto le fiamme uscire dalle finestre della chiesa.

Una violenta esplosione, avvenuta martedì 17 febbraio, ha devastato una chiesa, la Abundant Life Church a Boonville, nello Stato americano di New York, ferendo cinque persone, tra cui il pastore e i vigili del fuoco intervenuti dopo la segnalazione di odore di gas nell'edificio. La Polizia dello Stato di New York sta indagando sull'esplosione, che intorno alle 10:30 ha sollevato dense colonne di fumo nero presso la chiesa. L'edificio, situato a circa 80 chilometri a nord-est di Syracuse, sarebbe stato riscaldato con bombole di propano. I vigili del fuoco locali sono stati inviati sul posto, e quattro persone si trovavano nel seminterrato quando è stato acceso il riscaldamento, innescando l'esplosione.