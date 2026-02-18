Uomo in bici si sente male e muore in via Magellano

Un uomo di 85 anni è morto improvvisamente in via Magellano a Pescara, martedì mattina, dopo aver accusato un malore mentre pedalava. La causa sembra essere un arresto cardiaco, che ha colpito l’anziano senza preavviso. Testimoni riferiscono di aver visto l’uomo cadere a terra e cercare aiuto senza riuscire a muoversi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’era più nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Tragedia in via Magellano a Pescara nella mattinata di mercoledì 18 febbraio dove un uomo di 85 anni è deceduto improvvisamente mentre era in sella a una bicicletta.Il ciclista 85enne stava pedalando quando si è sentito male. Dopo essere caduto si è accasciato. La scena è stata notata da alcuni passanti che hanno così lanciato l'allarme. Sul posto sono giunti così i soccorritori del 118 con un'ambulanza medicalizzata della Life che hanno provato per ben 40 minuti le manovre di rianimazione cardiocircolatoria. Purtroppo non sono stati ottenuti gli effetti sperati e per l'anziano si è potuto solo constatare l'avvenuto decesso.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Si sente male alla guida e si schianta contro un camion: muore 55enneQuesta mattina a Napoli, un uomo di 55 anni ha perso la vita in un incidente stradale.

Napoli, si sente male alla guida in viale Maddalena e si schianta: muore 55enneQuesta mattina a Napoli, un uomo di 55 anni ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro un palo in viale Maddalena, vicino all’aeroporto di Capodichino.

