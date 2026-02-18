Uomini e Donne anticipazioni | Maria lascia lo studio arrabbiata

Maria ha abbandonato lo studio di “Uomini e Donne” arrabbiata, dopo un acceso confronto con alcuni partecipanti. La causa è stata una discussione accesa durante il segmento dedicato al Trono Over, che ha portato l’attenzione su tensioni tra i protagonisti. Durante la registrazione, alcuni spettatori hanno notato che Maria sembrava molto irritata e ha deciso di uscire di corsa, lasciando il pubblico senza parole.

Nell'ultima registrazione di "Uomini e Donne" ci sono stati diversi colpi di scena. La puntata, stando a quanto riportato da "Lollo Megazine" è iniziata con il Trono Over. Al centro dello studio, c'è Cinzia Paolini. La dama, sola, data l'assenza di Mario, è stata attaccata dai presenti. Tina Cipollari e Gianni Sperti non si sono risparmiati. Anzi, tutt'altro. Hanno, infatti, invitato la donna a lasciare lo studio ed il programma. Lei, infatti, ha ammesso di essere lì solo per il cavaliere. L'uomo, però, ha dimostrato di non avere alcun interesse ad iniziare una frequentazione con lei. Nonostante quest'esortazione, Cinzia non ha voluto saperne niente ed è rimasta seduta.

Uomini e Donne anticipazioni, Sabrina lascia lo studio in lacrime: discussa dama ritornaNella recente registrazione di Uomini e Donne, andata in scena a Roma il 9 dicembre 2025, si sono verificati momenti intensi e sorprendenti.

Uomini e Donne anticipazioni: Gemma Galgani non molla Mario Lenti, Carlo lascia lo studioNella puntata di oggi di Uomini e Donne, registrata il 19 gennaio negli studi Elios, Gemma Galgani conferma il suo interesse per Mario Lenti, che ribadisce di preferire un’amicizia.

