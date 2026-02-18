Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 18 febbraio 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Oggi, il programma Uomini e Donne torna in diretta su Canale 5, portando le ultime novità dal Trono Over e Classico. La puntata del 18 febbraio 2026 sarà disponibile in streaming, permettendo ai fan di seguire tutto in tempo reale. In questa occasione, si attendono confronti tra i protagonisti e nuovi sviluppi nelle storie d’amore che tengono incollati gli spettatori.

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di mercoledì 18 febbraio 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata il confronto a tre: Sebastiano, Magda ed Elisabetta. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono di Sara. La tronista è uscita in esterna con un nuovo corteggiatore: Alessio. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 18 febbraio 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv. +++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

