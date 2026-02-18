Università telematiche e stretta sugli esami | il 65% degli studenti approva il ritorno in presenza

Il Ministero ha deciso di vietare gli esami online nelle università telematiche, causando reazioni tra gli studenti. Secondo un sondaggio di Skuola.net, il 65% degli studenti preferisce tornare a sostenere gli esami in presenza, evidenziando la loro insoddisfazione per le prove a distanza. Molti di loro sostengono che l’esame in presenza garantisce una valutazione più equa e trasparente. La decisione del governo mira a rafforzare la qualità dell’esame, ma ha incontrato anche alcune proteste tra gli studenti.

Stop agli esami online nelle università telematiche: il Ministero impone la presenza. Un sondaggio di Skuola.net rivela che il 65% degli studenti approva la stretta per tutelare il valore del titolo. Protestano però i lavoratori e i fuori sede, preoccupati per la logistica e i costi. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

