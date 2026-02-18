Unione Etna-Nebrodi-Alcantara | 3,7 milioni a Maniace per sicurezza e luce pubblica

L’Unione Etna-Nebrodi-Alcantara ha deciso di investire 3,7 milioni di euro a Maniace per migliorare la sicurezza e l’illuminazione pubblica. La decisione nasce dopo una serie di sopralluoghi che hanno evidenziato problemi nelle strade e nelle zone periferiche. I fondi serviranno a installare nuove luci e a rafforzare i sistemi di sorveglianza. L’intervento mira a rendere più sicuri i quartieri più esposti e a favorire una migliore qualità della vita per i residenti. I lavori partiranno entro il prossimo mese.

L'intervento più consistente riguarda la realizzazione di una strada che fungerà anche da via di fuga strategica tra Bronte e Maniace, con sbocco sulla SS 120. L'opera, dal valore complessivo di 3.500.000 euro, punta a migliorare la sicurezza del territorio, potenziare i collegamenti e garantire una maggiore resilienza in caso di emergenze di protezione civile Tra gli stanziamenti più rilevanti spiccano i 3.700.000 euro destinati al Comune di Maniace, dove sono previsti due interventi strategici: la realizzazione di una nuova via di fuga e l'efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica. Il Comune di Maniace ha ottenuto un finanziamento di un milione di euro per il vallone Malabranca, nell'ambito del PR FESR Sicilia 2021-2027.