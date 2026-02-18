Unindustria ecco le linee guida della presidente Tiziana Vona

Tiziana Vona ha annunciato le linee guida di Unindustria Latina, spiegando le priorità dell’associazione degli industriali. La presidente ad interim ha illustrato i progetti che intendono sostenere le imprese locali, con particolare attenzione alle nuove tecnologie e alla sostenibilità ambientale. Vona ha sottolineato l’importanza di rafforzare i rapporti con le istituzioni e migliorare l'accesso ai finanziamenti. La sua presenza alla sede di Latina ha segnato un passo deciso per il futuro dell’organizzazione. Ora si attendono i primi risultati di questa strategia.

"La linea è quella impostata a livello regionale che ha permesso al Lazio di essere un traino per le imprese italiane, ma è importante capire anche quali sono le criticità". E per la provincia di Latina non ci sono dubbi: la nostra falla sono le infrastrutture: "Prima fra tutti la Roma-Latina che non va a inficiare solo sull'economia pontina, ma su quella di tutto il Lazio. Puntiamo sulla logistica proprio per migliorare la pianificazione territoriale. E in questo senso rientra anche il Consorzio Industriale con la mappatura delle aree dismesse, ma anche con la sburocratizzazione delle pratiche.