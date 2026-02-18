Ungheria sospese consegne di gasolio a Kiev | Si ripristini il flusso di petrolio russo

L’Ungheria ha deciso di sospendere le forniture di gasolio a Kiev a causa delle interruzioni nel flusso di petrolio russo attraverso l’oleodotto di Druzhba. La decisione nasce dal fatto che le interruzioni nelle consegne di petrolio proveniente dalla Russia hanno causato problemi alla distribuzione di carburante in Ucraina. Budapest chiede che si ripristini immediatamente il flusso di petrolio russo, considerato essenziale per mantenere attivi i rifornimenti. La decisione ungherese potrebbe influenzare le relazioni tra i due paesi.

L’ Ungheria sospenderà la consegna di gasolio a Kiev fino a quando non saranno risolte le interruzioni delle forniture di petrolio russo attraverso un l’oleodotto di Druzhba che attraversa il territorio ucraino. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ungherese, Péter Szijjartó. “Oggi abbiamo deciso di sospendere le consegne di gasolio all’Ucraina. Le spedizioni non riprenderanno finché non sarà ripristinato il transito del petrolio verso l’Ungheria attraverso l’oleodotto Druzhba”, ha affermato. Le forniture di petrolio russo verso Ungheria e Slovacchia sono interrotte dal 27 gennaio, dopo quelli che i funzionari ucraini definiscono attacchi russi che hanno danneggiato l’oleodotto Druzhba, che trasporta greggio russo verso l’Europa centrale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

