Un' altra festa azzurra | Barp-Pellegrino di bronzo nello Sprint Vince il cannibale Klaebo

Il nome di Barp e Pellegrino compare sulle pagine di cronaca perché hanno conquistato una medaglia di bronzo nello sprint, dopo una gara intensa. La loro prestazione ha portato l’Italia sul podio, grazie a una buona tenuta nella fase finale della gara. Klaebo, invece, ha dominato la competizione, portando a casa l’oro davanti a tutte le altre squadre. La squadra statunitense si è piazzata seconda, aggiudicandosi l’argento, lasciando le altre nazioni lontane.

Ancora sul podio, ancora una festa azzurra. Evviva. L'Italia del fondo maschile conquista un'altra medaglia di bronzo con la coppia composta da Elia Barp e Federico Pellegrino, capaci di chiudere al terzo posto la gara sprint a squadre a tecnica libera. Vince come previsto la Norvegia, esaltando di nuovo il collezionista di ori Johannes Klaebo: 5 su 5 finora, aspettando la 50 chilometri di sabato che dovrebbe farlo entrare nel mito. L'argento va agli Stati Uniti, che rovinano il piano del nostro direttore tecnico Markus Cramer: il secondo posto era attaccabile, considerando i tempi e risultati degli ultimi tempi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Un'altra festa azzurra: Barp-Pellegrino di bronzo nello Sprint. Vince il cannibale Klaebo Show di Pellegrino e Barp: l'Italia è bronzo nella Team Sprint dello sci di fondo. Quinto oro per l'alieno KlaeboPellegrino e Barp portano l'Italia sul podio nella Team Sprint di sci di fondo, un risultato arrivato dopo una forte battaglia con le altre squadre. Milano-Cortina, bronzo Barp-Pellegrino nella team sprint di fondoIl nome di Barp e Pellegrino si lega a una medaglia di bronzo, conquistata nella team sprint di fondo, a causa di una buona performance sulla neve di Tesero.