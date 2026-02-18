‘Una vergogna per il calcio’ | Trento sull’incidente Vinicius

Trent Alexander-Arnold ha definito “una vergogna per il calcio” l’incidente razzista subito da Vinicius Jr durante la partita tra Real Madrid e Benfica, avvenuto a causa di insulti e comportamenti offensivi rivolti al giocatore brasiliano. Lo ha detto poche ore fa sui social, commentando l’episodio che ha scatenato molte reazioni. La vicenda ha suscitato immediatamente sdegno tra i tifosi e gli appassionati, che chiedono misure più ferme contro il razzismo nel calcio.

2026-02-18 00:36:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest'ultima news: Il difensore del Real Madrid Trent Alexander-Arnold ha definito gli eventi della vittoria della sua squadra sul Benfica "una vergogna per il calcio" dopo che il compagno di squadra Vinicius Jr è stato vittima di presunti abusi razzisti. L'attaccante brasiliano ha segnato l'unico gol della sfida di Champions League a Lisbona. Ha poi parlato con l'arbitro Francois Letexier ed è andato a sedersi in panchina mentre il gioco è stato interrotto per circa 10 minuti dopo che Letexier ha fatto un gesto con le braccia incrociate per segnalare un abuso razzista.