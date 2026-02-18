Una travolgente onda rock All’H2no arrivano I Ministri con la loro Aurora popolare

I Ministri portano il loro nuovo album, Aurora, a Pistoia, a causa della grande richiesta dei fan. La band ha scelto l’H2no di Sant’Agostino come palco, portando con sé un’energia travolgente che ha già conquistato molte città italiane. La serata di domani promette di essere un momento intenso, con i biglietti in esaurimento e l’entusiasmo alle stelle tra il pubblico.

di Alessandro Benigni PISTOIA Una travolgente ondata di rock sta per abbattersi su Pistoia. L’impatto è previsto per domani sera (apertura porte alle 21, ultima manciata di biglietti disponibili online e, eventualmente, in cassa), quando al circolo H2no di Sant’Agostino arriveranno i Ministri per un concerto già pronto a entrare nella storia del club cittadino. Il gruppo alternative rock milanese, che vanta una carriera ormai ventennale, è del resto conosciuto per un inconfondibile sound energico e rabbioso, che deflagra letteramente in occasione dei loro live, sempre partecipatissimi. E forse nessuno meglio del chitarrista Federico Dragogna, fondatore della band insieme a Davide ’Divi’ Autelitano (voce, basso) e Michele Esposito (batteria), incarna tutto questo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

