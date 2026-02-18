' Una sera a Piazza Trento'

Nella serata di ieri, a causa delle basse temperature, gli ospiti di NH Catania Centro si sono riuniti in piazza Trento per partecipare a un evento speciale. La manifestazione ha attirato molti cittadini e visitatori, che hanno approfittato delle iniziative organizzate all’aperto, come musica dal vivo e stand gastronomici.

Ritornano gli Eventi invernali-primaverili su NH Catania Centro, uno degli Hotel di punta della Catena NH in Italia. L'NH Catania Centro e' situato nel cuore della città di Catania, a metà strada tra il centro storico e le vie dello shopping. La sua fantastica posizione lo rende perfetto per visitare la città e fare un giro per i negozi. Le 120 camere dell'Hotel sono distribuite su nove piani. Sono tranquille e confortevoli, arredate in gradevoli tonalità di noce e di verde. Le camere ai piani alti offrono la vista sulla città e dalle suite junior si vede l'Etna. NH Catania Centro, luogo di ospitalità per tradizione, ma anche teatro per interessanti manifestazioni nell'ambito artistico, espositivo, culturale, informativo, culinario e musicale.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Lavori alla pavimentazione in corso Marrucino e piazza Trento e Trieste, scattano i divietiMercoledì 4 febbraio partono i lavori di riqualificazione in piazza Trento e Trieste e nel primo tratto di corso Marrucino a Chieti.

Capodanno a Trento: i divieti (e le cose da sapere) per chi festeggerà in piazza DuomoPer il Capodanno a Trento, in piazza Duomo, sono previste alcune restrizioni per garantire la sicurezza di tutti.

Annalisa ft Marco Mengoni - PIAZZA SAN MARCO (Testo/Lyrics)

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.