' Una sera a Piazza Trento'
Nella serata di ieri, a causa delle basse temperature, gli ospiti di NH Catania Centro si sono riuniti in piazza Trento per partecipare a un evento speciale. La manifestazione ha attirato molti cittadini e visitatori, che hanno approfittato delle iniziative organizzate all’aperto, come musica dal vivo e stand gastronomici.
Ritornano gli Eventi invernali-primaverili su NH Catania Centro, uno degli Hotel di punta della Catena NH in Italia. L'NH Catania Centro e' situato nel cuore della città di Catania, a metà strada tra il centro storico e le vie dello shopping. La sua fantastica posizione lo rende perfetto per visitare la città e fare un giro per i negozi. Le 120 camere dell'Hotel sono distribuite su nove piani. Sono tranquille e confortevoli, arredate in gradevoli tonalità di noce e di verde. Le camere ai piani alti offrono la vista sulla città e dalle suite junior si vede l'Etna. NH Catania Centro, luogo di ospitalità per tradizione, ma anche teatro per interessanti manifestazioni nell'ambito artistico, espositivo, culturale, informativo, culinario e musicale.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Lavori alla pavimentazione in corso Marrucino e piazza Trento e Trieste, scattano i divietiMercoledì 4 febbraio partono i lavori di riqualificazione in piazza Trento e Trieste e nel primo tratto di corso Marrucino a Chieti.
Capodanno a Trento: i divieti (e le cose da sapere) per chi festeggerà in piazza DuomoPer il Capodanno a Trento, in piazza Duomo, sono previste alcune restrizioni per garantire la sicurezza di tutti.
Annalisa ft Marco Mengoni - PIAZZA SAN MARCO (Testo/Lyrics)
Argomenti discussi: Piazzapulita; Venezia si prepara a vivere l’ultimo fine settimana del Carnevale 2026 Olympus – Alle origini del gioco; Piazza Borsa, D’Alessandro: presidio civico per garantire il rispetto dell’area pedonale; Carnevale Ivrea, i venerdì sera delle squadre Picche in piazza, Scacchi al castello.
'Una sera a Piazza Trento'Ritornano gli Eventi invernali-primaverili su NH Catania Centro, uno degli Hotel di punta della Catena NH in Italia. L'NH Catania Centro e' situato nel cuore della città di Catania, a metà strada tra ... cataniatoday.it
Marmanelli scalda la piazza con una grande storia di famigliaE’ stata una grande festa popolare, di comunità, quella dell’Officina Marmanelli, che l’altra sera a Riccione nella piazza di San Lorenzo ha riunito a tavola circa 450 persone. Per celebrare il mezzo ... ilrestodelcarlino.it
CARNEVALE A FIUGGI: UN GRANDE SUCCESSO E TANTO DIVERTIMENTO! Piazza Trento e Trieste si è riempita di maschere e l'atmosfera si è scaldata subito grazie all'allegra conduzione di Pino Moro, DJ Marteau e della DS Studio Dance. Tantissimi b facebook
#Monzaeventi Pronti a festeggiare il Carnevale! Da sabato 14 febbraio a lunedì 16 febbraio il centro storico di #Monza si animerà con i suoi colori: vi aspettiamo in piazza Roma e in piazza Trento e Trieste, pronte a trsformarsi in un vero e proprio palcosceni x.com