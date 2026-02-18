Una nuova vita | stasera l’ultima puntata cosa accadrà

Vittoria e Marco si preparano a vivere l’ultima puntata di “Una nuova vita” questa sera. La ragione è che i due protagonisti stanno per scoprire finalmente le verità nascoste dietro a molte bugie che hanno attraversato la loro storia. Durante la puntata, i personaggi affronteranno momenti decisivi e scelte importanti, mentre le tensioni aumentano. Gli spettatori attendono con ansia di vedere come si concluderanno le vicende dei protagonisti. La puntata finale promette di portare sorprese e colpi di scena inattesi.

Una nuova vita stasera aspetta i telespettatori per l'ultima puntata: Vittoria e Marco riusciranno a scoprire la verità? Grande attesa questa sera per l'ultima puntata di Una nuova vita, la fiction con Anna Valle e Daniele Pecci. La serie ha ottenuto un buon successo. L'ultima puntata ha realizzato 3.044.000 spettatori con uno share del 19.7%, contro il film One Life. Mentre stasera la fiction si sfiderà con il film in replica dedicato a Fabrizio De Andrè. La serie tratta la storia di Vittoria (Anna Valle) che torna dopo 8 anni di carcere che ha scontato accusata della morte di suo marito, sebbene lei abbia sembra dichiarato di essere innocente. La quarta e ultima puntata di Una nuova vita va in onda mercoledì 18 febbraio 2026 a partire dalle 21.30 su Canale 5. Gli episodi della serie sono visibili anche - in diretta streaming e on demand. Anna Valle chiude oggi la fiction da grande protagonista. La serie è sempre più apprezzata dal pubblico italiano.