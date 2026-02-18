Una nuova vita | le anticipazioni trama e cast della quarta puntata

. Questa sera, mercoledì 18 febbraio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la quarta puntata di Una nuova vita, la nuova serie tv diretta da Fabrizio Costa ambientate sulle Dolomiti, per la precisione a San Martino di Castrozza. Protagonisti Anna Valle e Daniele Pecci. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Umberto è stato arrestato con l’accusa di omicidio: ma e’ davvero lui l’assassino? Un testimone lo incastra e Marco è certo della sua colpevolezza, mentre Vittoria non e’ convinta che quella sia la verita’. 🔗 Leggi su Tpi.it

