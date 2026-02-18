Una notte all’improvviso | batticuore ed equivoci

È diretta da Debora Villa la commedia brillante “ Una notte all’improvviso “ in scena al Teatro La Campanella venerdì alle 21. Scritta da Marco Ghirlandi, che la interpreta con Nadia Puma, mette al centro una storia apparentemente leggera che si trasforma in un racconto intenso sulle fragilità adulte. Protagonista della commedia è Elisabetta (Nadia Puma), una donna single e ipocondriaca che conduce una vita ordinaria e rassicurante, scandita da una monotona routine. Proprietaria di un piccolo monolocale, una notte viene improvvisamente svegliata dal nuovo collega Giulio (Marco Ghirlandi), uomo dolce e premuroso, che le chiede disperatamente ospitalità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

