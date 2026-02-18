Dopo dodici anni di attesa, Mikaela Shiffrin conquista la medaglia d’oro alle Olimpiadi. La campionessa statunitense ha dimostrato ancora una volta di essere una delle migliori sciatorie al mondo, vincendo la gara che le era più congeniale. La sua vittoria arriva in un momento di grande pressione, dopo numerosi tentativi sfiorati in passato. La Shiffrin ha dominato la discesa finale, lasciando il pubblico senza parole. Questa vittoria segna un nuovo capitolo nella sua carriera sportiva.

Una delle sciatrici più forti di sempre è tornata a vincere la sua gara preferita anche alle Olimpiadi: per una come lei è una notizia Alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina la sciatrice statunitense Mikaela Shiffrin ha vinto la medaglia d’oro nello slalom speciale. Shiffrin è una delle sciatrici migliori di sempre e lo slalom speciale è la sua specialità: eppure questa vittoria non era così scontata, visti i suoi precedenti alle Olimpiadi. Ai Giochi di Pechino del 2022, infatti, non aveva vinto nessuna medaglia, e anche nelle prime gare dei Giochi di Milano Cortina non era andata bene. Alle Olimpiadi Shiffrin non vinceva una medaglia d’oro dal 2018, e nello slalom speciale persino dal 2014: per una come lei è una notizia. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Una medaglia d’oro attesa dodici anni, per Mikaela Shiffrin

Il ritorno di Mikaela Shiffrin: è oro olimpico, dominato lo slalom speciale dopo 12 anniMikaela Shiffrin ha vinto l’oro nello slalom femminile ai Giochi Olimpici, facendo un passo importante dopo 12 anni.

Mikaela Shiffrin vince l'oro nello slalom, azzurre fuori podioMikaela Shiffrin ha conquistato l'oro nello slalom a Milano Cortina 2026, dopo aver dominato la prima manche e aver mantenuto il vantaggio fino alla fine.

