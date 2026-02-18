Una iniezione proprio lì Scandalo alle Olimpiadi invernali la rivelazione del medico e scoppia il caso

Il medico ha confessato di aver somministrato un'iniezione mirata, scatenando immediatamente un caso che sta facendo il giro delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. La scoperta ha sollevato scalpore tra gli atleti e il pubblico presente, dopo che è stato reso noto che alcuni di loro avevano ricevuto trattamenti poco ortodossi, come filler e altre sostanze. Una vicenda che ha già acceso i riflettori su pratiche discutibili tra coloro che dovrebbero garantire la regolarità della manifestazione.

Sigarette, carboidrati e filler sul pene. Potrebbe sembrare l’incipit di una battuta da spogliatoio, invece è la vicenda che nelle ultime ore sta rimbalzando tra atleti, addetti ai lavori e curiosi alla vigilia dei Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Al centro del caso c’è il racconto di un medico italiano, l’andrologo e sessuologo Alessandro Littara, che si è ritrovato improvvisamente travolto da un’ondata di polemiche dopo aver descritto un episodio destinato a far discutere. Secondo quanto riferito dal chirurgo, una persona si sarebbe presentata nel suo studio chiedendo un trattamento a base di acido ialuronico, ben 20 millilitri di filler “per aumentare peso e volume” nella zona genitale.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

