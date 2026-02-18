Una guida a tutti gli interventi ammessi

Il bonus ristrutturazione è stato confermato come uno degli incentivi più richiesti, anche nel 2024, con oltre 50.000 domande presentate in tutto il paese. La causa principale di questa popolarità riguarda la possibilità di recuperare parte delle spese sostenute per lavori edilizi specifici, come il rifacimento di bagni o la sostituzione di impianti. La normativa identifica chiaramente le categorie ammesse, tra cui manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Per usufruire dell’agevolazione, i proprietari devono rispettare alcune regole precise.

