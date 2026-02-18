Una follia Perché non li hanno riutilizzati? | il viaggio di due youtuber tedeschi tra le cattedrali nel deserto delle Olimpiadi di Torino 2006

Due youtuber tedeschi hanno visitato le cattedrali nel deserto delle Olimpiadi di Torino 2006, criticando la scelta di non riutilizzare le strutture. Durante il loro viaggio, hanno documentato edifici ormai in rovina, come le piscine e gli impianti sportivi lasciati a deteriorarsi nel tempo. Mentre i media si concentrano sugli eventi attuali di Milano Cortina 2026, loro hanno deciso di esplorare i luoghi dimenticati che raccontano una storia diversa.

“Mentre tutti guardano i Giochi invernali di Milano Cortina 2026, noi siamo andati nella parte che nessuno trasmette: i luoghi abbandonati che sono stati lasciati indietro”. È il racconto di due youtuber tedeschi, Till e Marco, che hanno voluto visitare le sedi di quella che 20 anni fa è stata l’ultima Olimpiade disputata in Italia, Torino 2006. Manco a dirlo, i due esperti di urban exploration sono rimasti sconvolti dalle condizioni in cui hanno trovato gli impianti di Cesana Pariol e Pragelato. Una pista da bob e i trampolini del salto con gli sci abbandonati completamente al degrado. Due cattedrali nel deserto, emblematiche dei rischi che si corrono quando si organizzano i Giochi senza una corretta pianificazione della legacy, ovvero dell’eredità successiva alle Olimpiadi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

