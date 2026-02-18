Una delle doppiatrici storiche di I Simpson, Lisa, ha annunciato di non voler essere sostituita dall’intelligenza artificiale dopo il ritiro. La donna spiega che preferisce ancora lavorare con metodi tradizionali, anche se l’uso dell’IA si diffonde nel settore. Recentemente, alcuni studi hanno dimostrato come la tecnologia possa creare voci artificiali molto simili a quelle umane. Lisa afferma che nulla può sostituire l’emozione e l’interpretazione di una voce autentica. La sua posizione solleva domande sulla futura evoluzione del doppiaggio.

Una delle voci storiche de I Simpson ha respinto con decisione l’ipotesi di essere sostituita dall’intelligenza artificiale una volta conclusa la propria carriera. La serie animata ha da poco chiuso la sua 37ª stagione, raggiungendo l’impressionante traguardo di 800 episodi trasmessi su Fox Broadcasting Company, e non mostra segni di rallentamento mentre si avvicina alla stagione 40. Nonostante l’uscita di scena del primo membro storico del cast principale avvenuta lo scorso anno, il resto del gruppo continua a guardare al futuro. Tra loro c’è Nancy Cartwright, voce di Bart Simpson e di molti altri personaggi della serie, che in un’intervista a People ha parlato del proprio eventuale ritiro e della possibilità di un’erede. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Una doppiatrice de I Simpson si rifiuta di essere sostituita dall’IA

È morta la doppiatrice di Marge SimpsonLa mondo dell'animazione perde una voce iconica: è scomparsa la doppiatrice di Marge Simpson.

Dragon Trainer 2: icona de Il trono di spade sostituita da una star di Ted LassoLa saga di Dragon Trainer torna sul grande schermo con una novità: uno dei personaggi più amati del sequel, noto come il miglior cacciatore di draghi, ora avrà un volto diverso.

LA DOPPIATRICEDI BART: QUANTE VOCI FA NEI SIMPSON #doppiaggioitaliano #doppiaggio #simpson

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.