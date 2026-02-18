Una cosa è certa… Liliana Resinovich il marito Sebastiano rompe il silenzio sulla morte di Claudio Sterpin
Sebastiano Resinovich, marito di Liliana, ha parlato per la prima volta dopo più di tre anni sulla morte di Claudio Sterpin. La sua testimonianza rivela che l’uomo aveva un rapporto complicato con la vittima e che c’erano tensioni non dette. La famiglia di Sterpin aveva annunciato di aver ricevuto messaggi minacciosi prima della sua scomparsa, che ora assumono un nuovo significato. La vicenda si arricchisce di dettagli inediti e apre nuovi dubbi sulla dinamica di quei momenti. Il caso rimane avvolto da interrogativi ancora irrisolti.
A distanza di oltre tre anni dalla scomparsa di Liliana Resinovich, il caso torna al centro dell’attenzione mediatica. La trasmissione Dentro la notizia ha dedicato un nuovo approfondimento alla vicenda, riaccendendo i riflettori su una storia che continua a dividere l’opinione pubblica. A riaprire interrogativi e sospetti è stata la morte di Claudio Sterpin, l’uomo indicato come l’amico “speciale” della donna scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022 a Trieste. Sterpin, ex maratoneta molto conosciuto in città, si è spento la sera di venerdì 13 febbraio. I funerali si terranno venerdì 20 febbraio.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Liliana Resinovich, il marito Visintin dopo la morte di Claudio Sterpin: “Avrei voluto sapere i suoi segreti”Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, ha rilasciato una nuova intervista dopo la morte di Claudio Sterpin, l’ultimo a parlare con Liliana prima della sua scomparsa.
Addio a Claudio Sterpin, cercava la verità sulla morte di Liliana ResinovichClaudio Sterpin, noto maratoneta triestino, è morto questa notte dopo aver passato mesi a cercare risposte sulla scomparsa di Liliana Resinovich.
Giallo Resinovich, la difesa di Sebastiano e le accuse di Claudio - Storie italiane 20/10/2025
Liliana Resinovich, cosa succede con la morte di Sterpin: tutti i casi a "Chi l'ha visto" (18 febbraio) x.com
Il marito di Liliana Resinovich sui funerali di Claudio Sterpin: come ha deciso di comportarsi facebook