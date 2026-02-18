Un sondaggio recente mostra che Bad Bunny è più amato dagli americani rispetto a Donald Trump. La causa è il grande successo dell’Half Time Show del Super Bowl, che ha portato il cantante portoricano al centro dell’attenzione. Molti fan apprezzano il suo stile e la sua presenza sul palco, preferendolo a figure politiche come Trump. La popolarità di Bad Bunny si conferma in aumento, mentre Trump perde terreno tra il pubblico più giovane. La ricerca rivela un cambiamento evidente nelle preferenze degli americani.

A seguito del grande successo dell’ Half Time Show del Super Bowl, crescono le preferenze degli americani per Bad Bunny, che continua a conquistare sostenitori a spese di Donald Trump. Un nuovo sondaggio lanciato da YahooYougov pubblicato dopo il super evento sportivo tenutosi a San Francisco, ha rivelato che oltre una grande percentuale di adulti statunitensi ritiene che Bad Bunny rappresenti l’ America meglio del Presidente degli Stati Uniti. Nel dettaglio alla domanda il 42% degli adulti statunitensi intervistati ha selezionato Bad Bunny, mentre il 39% ha scelto il tycoon. L’indagine arriva dopo che Trump ha definito la performance dell’artista portoricano al Super Bowl “Una delle peggiori di sempre”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Un nuovo sondaggio rivela che Bad Bunny rappresenta l’America meglio di Trump

L’Halftime Show di Bad Bunny ha ricordato al mondo (e a Trump) che gli Stati uniti sono “in” America, ma non “sono” l’AmericaDurante l’Halftime Show, Bad Bunny ha portato sul palco un messaggio forte: gli Stati Uniti sono parte dell’America, ma non sono l’America stessa.

Simone Marchetti, l'editoriale: In un mondo di Trump, meglio essere Bad BunnyDurante il suo spettacolo al Super Bowl in California, Bad Bunny ha regalato un momento di musica e colore, dimostrando che l’amore può superare anche le tensioni più forti.

