Un milione e mezzo sottratti ad AcionAid | condannata Francesca Marenco ex responsabile amministrativa

Francesca Marenco, ex responsabile amministrativa di ActionAid, è stata condannata a Milano per aver sottratto circa un milione e mezzo di euro dalle donazioni. La causa della condanna risale a un’operazione fraudolenta che ha coinvolto transazioni finte e trasferimenti illeciti di fondi. Le indagini hanno dimostrato come Marenco abbia manipolato documenti contabili per coprire le proprie azioni. La sentenza è arrivata dopo un lungo processo durato diversi mesi, durante i quali sono emersi dettagli sui movimenti finanziari illeciti.

Milano, 19 febbraio 2026 – Con l'accusa di aver sottratto ad ActionAid circa un milione e mezzo di fondi provenienti dalle donazioni, Francesca Marenco, ex responsabile amministrativa della onlus, è stata condannata a Milano a quattro anni e otto mesi di reclusione. Lo ha deciso la gup Sara Cipolla al termine del processo in abbreviato disponendo nei confronti della donna anche il versamento di 3mila euro di multa e la confisca dei beni per oltre 480mila euro. Importo già sotto sequestro come provento dei reati fiscali contestati assieme ad appropriazione indebita e accesso abusivo a sistema informatico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

