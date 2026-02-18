Un invito a dire no alla violenza

A Bastia Umbra, una mostra affronta il tema della violenza e invita alla responsabilità collettiva. La mostra, intitolata “Com’eri vestita?”, si può visitare fino al 22 febbraio presso il Residence La Rocca in via Firenze. L’evento nasce per sensibilizzare il pubblico e spinge a riflettere sulle cause e le conseguenze della violenza.

BASTIA UMBRA - Una mostra che vuole essere un invito alla responsabilità collettiva contro ogni forma di violenza: si può visitare, sino al 22 febbraio, la mostra " Com'eri vestita? ", allestita presso il Residence La Rocca in via Firenze. L'esposizione, realizzata dal Centro antiviolenza Cerchi d'Acqua, racconta storie reali di violenza sessuale attraverso abiti e testimonianze donati dalle donne. Oggetti quotidiani che diventano strumenti di memoria e consapevolezza, capaci di interrogare profondamente chi visita la mostra. "È una mostra che non lascia spazio alla superficialità. Gli abiti esposti, insieme alle testimonianze, raccontano storie vere, dolorose, che ci obbligano a guardarci dentro.