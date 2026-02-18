Un husky invade la pista a Lago di Tesero | sorpresa nelle qualifiche della Team Sprint olimpica

Un husky ha invaso improvvisamente la pista di Lago di Tesero durante le qualifiche della Team Sprint olimpica, creando scompiglio tra gli atleti. La presenza dell’animale, che sembrava un lupo, ha costretto gli organizzatori a interrompere momentaneamente le prove. Il cane, poi identificato come un husky fuggito dal proprietario, aveva fatto perdere le sue tracce tra le curve della pista.

Momenti di apprensione in Val di Fiemme durante la staffetta sprint femminile: scambiato per un lupo, era un cane sfuggito al proprietario. Un episodio curioso ha animato le qualifiche della staffetta sprint femminile di sci di fondo, ultima prova a squadre del programma nordico dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, in scena a Lago di Tesero. Negli ultimi metri del rettilineo finale un husky ha fatto irruzione sulla pista, attirando immediatamente l’attenzione di addetti ai lavori e organizzatori. “È stata la cosa più curiosa accaduta finora”, racconta con un sorriso Giovanni Plano, 54 anni, responsabile delle operazioni olimpiche in Trentino ed event general manager varesino che coordina anche l’attività ai trampolini di Predazzo.🔗 Leggi su Sportface.it

Sci di fondo, Barp e Pellegrino ottimi terzi nelle qualificazioni della team sprint tl delle OlimpiadiElia Barp e Federico Pellegrino hanno ottenuto un ottimo terzo posto nelle qualificazioni della team sprint in tecnica libera a Tesero, una prova che determina i qualificati per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

