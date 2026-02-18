Un Dortmund migliore dell’Atalanta sotto ogni aspetto Ma le assenze hanno un peso

Il Borussia Dortmund ha vinto facilmente contro l’Atalanta, che ha subito due gol nel primo tempo. La causa principale è stata l’assenza di alcuni giocatori chiave, tra cui il capitano. La squadra tedesca ha dominato il gioco, creando molte occasioni da gol. L’Atalanta ha lottato ma non è riuscita a reagire, complice anche qualche errore difensivo. La partita si è giocata sotto il cielo grigio di Dortmund, dove i tifosi hanno festeggiato la vittoria. La gara di ritorno si avvicina e la squadra bergamasca deve reagire.

Il Borussia non perdona. L’Atalanta torna a Bergamo con una sconfitta per 2-0 nell’andata dei playoff di Champions League. Palladino, privo sia di De Ketelaere che di Raspadori, opta per Pasalic sulla trequarti per dare supporto a Scamacca. La formazione tedesca è però superiore ai nostri sin dall’inizio, tanto che dopo 2 minuti si trova già in vantaggio grazie ad un imperioso stacco di testa di Guirassy che sovrasta letteralmente Kossounou. leggi anche. Playoff champions league Guirassy e Beier mandano ko l’Atalanta: il primo round è del Borussia Dortmund. Tutto subito in salita quindi, con la formazione atalantina che deve immediatamente modificare il proprio assetto tattico per cercare di rimontare la rete di svantaggio.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Sigfrido Ranucci: «La bomba sotto casa, il telefono sotto controllo e le assenze come padre sono il prezzo da pagare per consegnare al mondo una società migliore. La crisi con mia moglie? Nel privato ho le mie fragilità»Sigfrido Ranucci ha parlato apertamente delle sue difficoltà personali, tra cui le tensioni con la famiglia e le minacce che ha ricevuto.

Andrea Pisani reagisce all’attacco alla ex Beatrice Arnera: “Condannabile sotto ogni aspetto”Andrea Pisani commenta con fermezza l’attacco subito da Beatrice Arnera, sua ex compagna e madre di sua figlia.

Borussia Dortmund vs Atalanta

